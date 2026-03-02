Viola News
Masini: “Fedez tifoso viola? Per com’è andata stasera mi sa che devo ricominciare”

La battuta del tifoso cantante reduce dall'ottimo Sanremo
Redazione VN

Marco Masini, quinto classificato al Festival di Sanremo con Fedez e la loro Il male necessario, ha parlato a Sky dopo la sconfitta della sua Fiorentina:

Non ho mai sofferto, dall'inizio avevo capito che la partita sarebbe stata questa. Tifare Fiorentina un male necessario? Beh, non si può stare senza tifare la propria squadra e in questo momento fa male... Ho provato a far diventare Fedez tifoso viola, ma per com'è andata stasera ho paura che dovrò ricominciare da capo.

