L'agente Giocondo Martorelli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel corso della trasmissione "A Pranzo Con il Pentasport" analizza il mercato viola e promuove le parole del presidente Commisso.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Martorelli: “Paratici avrà mesi caldissimi, ma ha già diversi piani”
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Martorelli: “Paratici avrà mesi caldissimi, ma ha già diversi piani”
Martorelli: “Nessuno è incedibile, prima va sfoltita la rosa”. Fiducia in Paratici e apprezzamento per le parole del presidente.
Penso che quest'anno per Paratici non ci sarà un giorno di vacanza. Purtroppo la situazione a Firenze è complicata; c'è un numero elevato di calciatori e nessuno è incedibile. Solo dopo aver sfoltito la rosa allora potrai muoverti per andare ad occupare gli spazi rimasti. Saranno mesi caldissimi per la Paratici e il suo staff, ma conoscendolo sono sicuro che abbia già vari piani da seguire anche in base alle varie problematiche se si presenteranno. Le dichiarazioni del Presidente mi sono piaciute tantissimo, e già questo è un segnale molto positivo per tutti i tifosi viola, l'incontro tra Paratici e il Presidente farà sicuramente bene a tutto l'ambiente.
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