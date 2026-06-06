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Martorelli: “Paratici avrà mesi caldissimi, ma ha già diversi piani”

Martorelli: “Nessuno è incedibile, prima va sfoltita la rosa”. Fiducia in Paratici e apprezzamento per le parole del presidente.
Redazione VN

L'agente Giocondo Martorelli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno nel corso della trasmissione "A Pranzo Con il Pentasport" analizza il mercato viola e promuove le parole del presidente Commisso.

Penso che quest'anno per Paratici non ci sarà un giorno di vacanza. Purtroppo la situazione a Firenze è complicata; c'è un numero elevato di calciatori e nessuno è incedibile. Solo dopo aver sfoltito la rosa allora potrai muoverti per andare ad occupare gli spazi rimasti. Saranno mesi caldissimi per la Paratici e il suo staff, ma conoscendolo sono sicuro che abbia già vari piani da seguire anche in base alle varie problematiche se si presenteranno. Le dichiarazioni del Presidente mi sono piaciute tantissimo, e già questo è un segnale molto positivo per tutti i tifosi viola, l'incontro tra Paratici e il Presidente farà sicuramente bene a tutto l'ambiente.

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