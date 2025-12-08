L'intermediario di mercato e agente FIFA, Giocondo Martorelli, ha parlato del momento in casa Fiorentina ai microfoni di TMW. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Martorelli: “Mi aspettavo una reazione. Prossime due partite decisive”
news viola
Martorelli: “Mi aspettavo una reazione. Prossime due partite decisive”
Le parole dell'agente FIFA, Giocondo Martorelli, ha parlato del momento in casa Fiorentina e la lotta per la salvezza
Mi aspettavo una reazione da parte della Fiorentina, perché con la Juventus uno spiraglio si visto. Poi le cose sono rimaste uguali. Da qui si capisce che questa è una squadra senz'anima. Basta vedere come lottano le altre squadre nella stessa situazione dei viola, come affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla. Sono molto preoccupato, perché per il momento non vedo segnali di miglioramento e questa è una cosa grave. Le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA