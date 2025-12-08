Viola News
Martorelli: “Mi aspettavo una reazione. Prossime due partite decisive”

Le parole dell'agente FIFA, Giocondo Martorelli, ha parlato del momento in casa Fiorentina e la lotta per la salvezza
L'intermediario di mercato e agente FIFA, Giocondo Martorelli, ha parlato del momento in casa Fiorentina ai microfoni di TMW. Le sue parole:

Mi aspettavo una reazione da parte della Fiorentina, perché con la Juventus uno spiraglio si visto. Poi le cose sono rimaste uguali. Da qui si capisce che questa è una squadra senz'anima. Basta vedere come lottano le altre squadre nella stessa situazione dei viola, come affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla. Sono molto preoccupato, perché per il momento non vedo segnali di miglioramento e questa è una cosa grave. Le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo.

