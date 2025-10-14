Il procuratore Giocondo Martorelli, intervenuto a 30° minuto su Italia 7, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Martorelli: “Il problema è mentale, basta vedere Gudmundsson in Nazionale”
news viola
Martorelli: “Il problema è mentale, basta vedere Gudmundsson in Nazionale”
Le parole del procuratore, Giocondo Martorelli, sulla situazione in casa Fiorentina: dal lavoro di Pioli al caso Gudmundsson
Questa è una situazione che nemmeno lo sportivo più scettico poteva immaginare. E' qualcosa di clamoroso. Tutti noi immaginavamo che quest'anno la Fiorentina, dopo essere riuscita a confermare determinati giocatori e prenderne altri, avesse un inizio di stagione migliore. Ora deve uscire tutta la bravura di Pioli per far risollevare l'ambiente. Penso che sia tutta una questione di autostima e carattere. Quando le cose di complicano diventa tutto difficile. Queste sono partite che possono decidere il destino di questa squadra. I presupposti per uscire da questa situazione ci sono.
LEGGI ANCHE
Sul mercato—
Manca personalità a centrocampo? Ci sono giocatori che hanno fatto benissimo lo scorso anno. Il problema più importante è la testa. Basta vedere cosa ha fatto in Nazionale Gudmundssson. Sicuramente c'è qualcosa che al di fuori non si riesce nemmeno a percepire. Pioli deve lavorare sulla testa di questi giocatori, perché l'islandese non può essere quello visto a Firenze. Vanno toccate le giuste corde.
© RIPRODUZIONE RISERVATA