Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Maripan: “Dobbiamo riscattare il 5-0. Kean è forte, ma faremo bene”

news viola

Maripan: “Dobbiamo riscattare il 5-0. Kean è forte, ma faremo bene”

Maripan: “Dobbiamo riscattare il 5-0. Kean è forte, ma faremo bene” - immagine 1
Maripan vuole vendicare il gol subito lo scorso anno da Moise Kean. Il cileno oggi lo riaffronterà in casa
Redazione VN

Il Torino affronta la Fiorentina, con il ritorno di Guillermo Maripan. Il difensore cileno, arrivato dal Monaco l'estate scorsa, tornerà titolare. La difesa dei granata ha ballato tremendamente contro l'Inter. Per Maripan si tratta di una rivincita, visto che lo scorso anno sbagliò proprio in occasione del gol di Moise Kean. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Oggi è troppo importante per noi, dobbiamo riscattarci dopo la batosta presa a Milano. Dobbiamo fare una partita aggressiva fino alla fine. L'attaccante è forte, ma faremo una bella partita"

Leggi anche
Ferrari sul Franchi: “I tempi non promettono bene, per noi è difficile”
Kean: “Non ho mai pensato di andare via, perché andarmene da casa?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA