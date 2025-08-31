Dopo il rinnovo di Moise Kean con la Fiorentina, il centravanti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del bomber viola:
Kean: “Non ho mai pensato di andare via, perché andarmene da casa?”
Moise Kean ha voluto ringraziare la Fiorentina dopo il rinnovo di contratto. Oggi sarà in campo con Piccoli
Firenze mi ha fatto sentire a casa, sono molto contento di continuare qui, mi sono stati tutti vicini. Per e è importante dare valore a tutto questo. Siamo cresciuti tanto come squadra, abbiamo lavorato molto, e ora sta a noi dare il massimo in queste partite.
Poi a Sky—
Sono molto contento di continuare qui, mi hanno dato tantissimo e sta a me dare ancora di più. Hanno creduto me e io sono felice, questo è l'importante. Cosa mi ha convinto? Firenze, i miei compagni che mi hanno dimostrato un amore grandissimo. Tutto questo mi è stato vicino e mi ha dato tanta forza. Andar via non è mai stato nelle mie scelte. Sono sempre stato bene qui, perché andar via da casa?
Obiettivi
L'obiettivo è il Mondiale, adesso sono molto concentrato su questa gara e subito dopo ci sarà la Nazionale con due partite molto importanti. Sarà importante fare bene anche lì.
