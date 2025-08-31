Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari sul Franchi: “I tempi non promettono bene, per noi è difficile”

news viola

Ferrari sul Franchi: “I tempi non promettono bene, per noi è difficile”

Franchi cantiere
La Fiorentina ancora non può giocare al Franchi. Alessandro Ferrari solleva dei dubbi sulle tempistiche dei lavori
Redazione VN

In casa viola in questo momento i temi principali sono il mercato e le scelte di Stefano Pioli. Ma i lavori dello Stadio Franchi stanno costringendo la Fiorentina a giocare fuori casa. La prima che i viola giocheranno a Firenze sarà il 13 settembre contro il Napoli. Proprio Alessandro Ferrari ha chiarito la posizione del club su questo aspetto, ai microfoni di Dazn:

"Le 4 trasferte sono state impegnative per tutti, purtroppo questa situazione dello stadio è complicata. La prima in casa la giocheremo il 13 settembre contro il Napoli. Ed i tempi non promettono bene."

Leggi anche
Kean: “Non ho mai pensato di andare via, perché andarmene da casa?”
Vagnati: “Dobbiamo dimenticare San Siro. Avevamo bisogno di Asllani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA