Ferrari sul Franchi: “I tempi non promettono bene, per noi è difficile”

In casa viola in questo momento i temi principali sono il mercato e le scelte di Stefano Pioli. Ma i lavori dello Stadio Franchi stanno costringendo la Fiorentina a giocare fuori casa. La prima che i viola giocheranno a Firenze sarà il 13 settembre contro il Napoli. Proprio Alessandro Ferrari ha chiarito la posizione del club su questo aspetto, ai microfoni di Dazn: