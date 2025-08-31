Ferrari sul Franchi: “I tempi non promettono bene, per noi è difficile”

In casa viola in questo momento i temi principali sono il mercato e le scelte di Stefano Pioli. Ma i lavori dello Stadio Franchi stanno costringendo la Fiorentina a giocare fuori casa. La prima che i viola giocheranno a Firenze sarà il 13 settembre contro il Napoli. Proprio Alessandro Ferrari ha chiarito la posizione del club su questo aspetto, ai microfoni di Dazn:
"Le 4 trasferte sono state impegnative per tutti, purtroppo questa situazione dello stadio è complicata. La prima in casa la giocheremo il 13 settembre contro il Napoli. Ed i tempi non promettono bene."
