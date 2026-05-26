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Marinozzi: “Grosso può essere la svolta. Ecco dove ha sbagliato Vanoli”

Marinozzi: “Grosso può essere la svolta. Ecco dove ha sbagliato Vanoli” - immagine 1
Marinozzi parla del futuro della Fiorentina: “Grosso mi piace molto, può portare un cambiamento importante”.
Redazione VN

Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato la stagione appena conclusa in Serie A soffermandosi anche sul futuro della Fiorentina.

Secondo Marinozzi, tra le idee più interessanti per la panchina viola ci sarebbe Fabio Grosso, profilo che potrebbe rappresentare una svolta tecnica e progettuale per il club.

Per la Fiorentina è forte l’idea Grosso, che secondo me può rappresentare un cambiamento”, ha spiegato il giornalista, aggiungendo anche una riflessione su Paolo Vanoli: “Ha fatto bene, anche se ha commesso diversi errori di comunicazione”.

Marinozzi ha poi approfondito il tema del possibile cambio in panchina: “L’idea di cambiare ci sta, soprattutto se si va su un allenatore scelto più da Paratici. A me Grosso piace molto: è un nome che farei anche per i viola”.

Infine, un passaggio anche su Daniele De Rossi: “Lo vedrei bene ovunque, ma mi piacerebbe rivederlo ancora al Genoa”.

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