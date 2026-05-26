Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato la stagione appena conclusa in Serie A soffermandosi anche sul futuro della Fiorentina.
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Marinozzi: “Grosso può essere la svolta. Ecco dove ha sbagliato Vanoli”
Secondo Marinozzi, tra le idee più interessanti per la panchina viola ci sarebbe Fabio Grosso, profilo che potrebbe rappresentare una svolta tecnica e progettuale per il club.
“Per la Fiorentina è forte l’idea Grosso, che secondo me può rappresentare un cambiamento”, ha spiegato il giornalista, aggiungendo anche una riflessione su Paolo Vanoli: “Ha fatto bene, anche se ha commesso diversi errori di comunicazione”.
Marinozzi ha poi approfondito il tema del possibile cambio in panchina: “L’idea di cambiare ci sta, soprattutto se si va su un allenatore scelto più da Paratici. A me Grosso piace molto: è un nome che farei anche per i viola”.
Infine, un passaggio anche su Daniele De Rossi: “Lo vedrei bene ovunque, ma mi piacerebbe rivederlo ancora al Genoa”.
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