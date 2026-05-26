Marinozzi: “Grosso può essere la svolta. Ecco dove ha sbagliato Vanoli”

Secondo Marinozzi, tra le idee più interessanti per la panchina viola ci sarebbe Fabio Grosso , profilo che potrebbe rappresentare una svolta tecnica e progettuale per il club.

“Per la Fiorentina è forte l’idea Grosso , che secondo me può rappresentare un cambiamento”, ha spiegato il giornalista, aggiungendo anche una riflessione su Paolo Vanoli : “Ha fatto bene, anche se ha commesso diversi errori di comunicazione”.

Marinozzi ha poi approfondito il tema del possibile cambio in panchina: “L’idea di cambiare ci sta, soprattutto se si va su un allenatore scelto più da Paratici. A me Grosso piace molto: è un nome che farei anche per i viola”.