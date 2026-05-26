L’ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la stagione viola conclusa con la salvezza conquistata dalla squadra guidata da Paolo Vanoli.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Freitas: “Ora Paratici risponda alle ambizioni di Firenze”
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Freitas: “Ora Paratici risponda alle ambizioni di Firenze”
L’ex ds viola Carlos Freitas commenta la salvezza della Fiorentina e guarda al futuro: “Serve una squadra all’altezza della piazza”.
Freitas ha sottolineato le difficoltà vissute dalla Fiorentina nel corso dell’annata, soprattutto nel riuscire a conciliare le aspettative della piazza con le possibilità economiche del club:
È sempre difficile sposare le ambizioni della piazza con le risorse di stenti. Con tanti cambi diventa ancora più difficile. L’importante è che si sia salvata.
L’ex dirigente viola ha poi evidenziato il peso storico della società gigliata, augurandosi che il nuovo corso possa riportare maggiore competitività:
È una società con un blasone importante con una bella storia nel calcio italiano, mi auguro che con Paratici sia capace di attrezzarsi per rispondere alle ambizioni di Firenze.
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