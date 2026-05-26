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Freitas: “Ora Paratici risponda alle ambizioni di Firenze”

Freitas: “Ora Paratici risponda alle ambizioni di Firenze” - immagine 1
L’ex ds viola Carlos Freitas commenta la salvezza della Fiorentina e guarda al futuro: “Serve una squadra all’altezza della piazza”.
Redazione VN

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la stagione viola conclusa con la salvezza conquistata dalla squadra guidata da Paolo Vanoli.

Freitas ha sottolineato le difficoltà vissute dalla Fiorentina nel corso dell’annata, soprattutto nel riuscire a conciliare le aspettative della piazza con le possibilità economiche del club:

È sempre difficile sposare le ambizioni della piazza con le risorse di stenti. Con tanti cambi diventa ancora più difficile. L’importante è che si sia salvata.

L’ex dirigente viola ha poi evidenziato il peso storico della società gigliata, augurandosi che il nuovo corso possa riportare maggiore competitività:

È una società con un blasone importante con una bella storia nel calcio italiano, mi auguro che con Paratici sia capace di attrezzarsi per rispondere alle ambizioni di Firenze.

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