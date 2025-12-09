Marinozzi controcorrente: “La Fiorentina si salverà. Attacco? Deve continuare così”

Secondo me la Fiorentina alla fine si salverà anche se nella zona bassa della classifica il ritmo è già basso e i viola stanno andando ancora più lentamente. La squadra ha realizzato molti meno gol rispetto a quanto avrebbe potuto: l’attacco ha il peggior rapporto tra expected goals e reti effettivamente segnate di tutta la Serie A. Deve proseguire su questa strada, ma soprattutto alleggerirsi mentalmente, anche se non è affatto semplice. Il telecronista continua evidenziando quanto sia complicato giocare con un peso psicologico così forte. Se riuscirà a fare questo passo avanti, le cose miglioreranno, perché quando senti addosso la pressione ogni giocata diventa più difficile, mentre liberandoti mentalmente tutto torna più semplice. Anche la porta, che ora per gli attaccanti viola sembra minuscola come una scatola di scarpe, riprende dimensioni normali. A mio avviso non è un problema di tattica, ma di testa.