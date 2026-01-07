Nel corso del post partita su Dazn, l'esperto arbitrale Luca Marelli ha analizzato gli episodi dubbi durante Lazio-Fiorentina, a partire dal rigore non concesso ai biancocelesti nel primo tempo per una presunta trattenuta di Pongracic su Gila.
Marelli a Dazn: “Il rigore pro Fiorentina non c’è mai e ne manca uno alla Lazio”
Gila lascia l'avversario e viene solo trattenuto, mi riesce veramente difficile capire come non sia stato concesso il rigore per il fallo di Pongracic.
Rigore viola—
Il contatto c'è, è leggerissimo. Questa mi pare moviola, e fatta pure male. Sono anni che chiediamo di evitare rigorini... Se questo rigore viene assegnato in campo da Sozza lo accettiamo, ma non vedo motivi per una review. Non può mai essere calcio di rigore.
Rigore Lazio—
Qui Sozza è ben posizionato e il rigore è stato fischiato correttamente.
