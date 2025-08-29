Mareggini: “Errore Comuzzo-De Gea? Il portiere deve rimanere in porta”

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a "30° Minuto", nota trasmissione di Italia 7. Ecco le sue parole sulla squadra di Stefano Pioli:
Errore Comuzzo-De Gea? Credo sia un errore di comunicazione, anche vedendo la rabbia del portiere spagnolo. Anche se quella è una zona di campo che, se il portiere esce, cerca sempre delle rogne. Il portiere è meglio stia in porta. Questi errori non servono a giudicare né De Gea e neanche Comuzzo. Non è che da errori del genere ci si debba allarmare per la prestazione dei giocatori. Possiamo definirlo un "intervento disgraziato", non errore tecnico. La Fiorentina di Pioli? Aspettiamo a dare giudizi. Però posso dire che è stato fatto qualcosa di importante. Guardate il mercato, nel passato certe cose non succedevano. Pioli era il migliore allenatore che il club poteva sentire sul mercato. Coraggiosa la sua scelta di tornare a Firenze dopo essere stato qui come allenatore. Devi fare meglio per rispettare le aspettative della gente. La squadra è in rodaggio e questo ti comporta alti e bassi. Attacco? Non mi sembra male, anzi. Hai giocatori forti e di prospettiva.
