Bucciantini: “Ranieri doveva esultare. Fazzini è il giocatore in più”

Redazione VN 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 20:15)

Marco Bucciantini ha parlato a tutto tondo di Fiorentina, nel corso del filo diretto con gli ascoltatori del "Pentasport" di Radio Bruno:

Polissya? "Non erano pericolosi loro, ma la situazione che si era creata. La gamba non ce l'ha nessuno in questo momento e non è una squadra rivoluzionata rispetto all'anno scorso. L'acquisto di Nicolussie la sua necessità ti spiega la fatica che la squadra ha palesato fin qui. Credo che ci migliori e lo vedremo nell'intensità dell'attacco, deve crescere Gudmundsson che non può limitarsi a due colpi a partita".

Sorteggio? "Ci sono avversarie di livello totalmente diverso rispetto a quello degli anni scorsi, sono squadre credibili. Torni a giocare in capitali europee del calcio come Kiev e Vienna, vai in Germania".

Ndour non da Fiorentina? "La miglior giocata la fa quando attacca la profondità, al posto di Dzeko. È arrivato più pronto degli altri, era in forma dopo l'Europeo U21. Nell'organico ci sta, ma Fazzini lo vedo più titolare: è un giocatore di qualità. È lui idealmente il centrocampista che si aggiunge all'attacco".

Ranieri? "Un capitano che vede la squadra migliorare dopo il suo cambio, dovrebbe essere contento. Non ha vissuto una punizione, anzi. Pioli lo ha tenuto fuori nella squadra titolare poi lo ha voluto mettere in campo. Ha segnato e in quel momento doveva festeggiare, non doveva diventare un momento di tensione. Ha il dovere di capitalizzare una gioia, per sé per la squadra e per l'allenatore che lo ha messo in campo dimostrando di puntare su di lui".

Cessioni? "È più facile comprare, se hai soldi. Il problema è quando sbagli a prenderli ed è quello che ha bloccato la seconda parte del mercato: le uscite".

Torino? "Sono preoccupato perché temo una reazione emotiva forte dopo la loro batosta. La Fiorentina per scamparla deve crescere e far vedere un possesso di palla più pulito. Un'idea più coraggiosa in campo passa dalla qualità in uscita, in questo momento tra i tre difensori e il centrocampista regala qualche uomo".

Margini? "La prima parte di stagione che si chiude a Torino ci ha visto sempre lontano da Firenze, va considerato. Su questo materiale Pioli sono convinto che possa migliorare l'offerta di calcio, con le indicazioni che ha dato per questi ultimi giorni di mercato. Ha sempre giocato a quattro e ora sta studiando il modo per essere efficace con la difesa a tre che gli serve per esaltare le qualità di Gosens, soprattutto. È straordinario nell'inserimento senza palla, fa l'attaccante aggiunto. La Fiorentina ha un attacco forte, e bisogna ancora vedere Piccoli che ieri avrebbe fatto molto comodo".