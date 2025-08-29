Jimmy Ghione: “Torino? Che batosta a Milano! Noi fratelli della Fiorentina”

Jimmy Ghione, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a "30° Minuto", nota trasmissione di Italia 7. Ecco le sue parole sulla squadra di Stefano Pioli:
Torino? Meglio prenderne 5 subito, peggio di così uno non può andare. Si può solo che migliorare, ma è chiaro che è stata una brutta batosta. La rosa? Zapata ancora non è pronto. Con Simeone si deve lavorare, perché sulla carta è una buona coppia d'attacco. Ancora siamo in fase di costruzione. Il Torino continua a navigare nelle stesse acque da diversi anni. La Fiorentina? Noi siamo fratelli, il gemellaggio è forte. Non voglio parlare di sconfitta, ma contro i viola sarebbe più dolce.
