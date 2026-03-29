Intervenuto in collegamento durante la trasmissione "Casa Viola" di Toscana Viola, il giornalista de La NazioneGiampaolo Marchini ha detto:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Questo Kean ci rende più tranquilli. Fiorentina padrona del suo futuro”
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Marchini: “Questo Kean ci rende più tranquilli. Fiorentina padrona del suo futuro”
Il centravanti viola deve essere il trascinatore della squadra gigliata
Kean già contro l'Inter aveva dimostrato di stare bene, gli era mancato solo il gol, come credo che tutta la Fiorentina sia in crescendo dal punto di vista fisico. Questo Kean ci fa stare un po' più tranquilli, i viola ne hanno bisogno per guardare alla fine del campionato con grande fiducia. Se finisse il campionato adesso la squadra gigliata sarebbe salva, il futuro della Fiorentina è nelle mani della Fiorentina e un mese fa non era così. Non è una cosa da poco, considerando il tipo di stagione. E ripeto, la condizione fisica gigliata sembra essere ottima. Il cammino è difficile ma la Fiorentina può farcela assolutamente. La quota salvezza si sta un po' alzando rispetto a qualche tempo fa, credo possano bastare tre vittorie ma questa stagione è troppo nervosa per fare pronostici. I viola sicuramente non possono mollare su nessun aspetto e lo spogliatoio adesso è ben compatto per raggiungere la salvezza. Speriamo che la sosta non abbia rotto il buon ritmo che la squadra aveva preso.
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