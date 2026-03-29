L'ex attaccante della Fiorentina, Valeri Bojinov, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato della situazione dei viola in campionato. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bojinov: “Fiorentina? Vogliamo festeggiare i 100 anni in A, non certo in B”
news viola
Bojinov: “Fiorentina? Vogliamo festeggiare i 100 anni in A, non certo in B”
L'ex attaccante viola, Valeri Bojinov, ha parlato della situazione attuale della Fiorentina in campionato e dei 100 anni di storia
Seguo sempre la Fiorentina. Devo dire che sta vivendo una stagione molto complicata, con tanti problemi, non al livello di Firenze e della Fiorentina. Spero che si salvi, perché quest'anno sono i 100 anni del club e vogliamo festeggiare in Serie A, non certo in Serie B. Comunque, credo che i viola si salveranno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA