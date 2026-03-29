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Angeloni: “Galloppa pronto per il salto. Cosa è accaduto all’arrivo di Vanoli”

Galloppa
Le parole del Direttore del Settore Giovanile della Fiorentina
Redazione VN

Valentino Angeloni, Direttore del Settore Giovanile della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole su Daniele Galloppa, allenatore della Primavera:

Assolutamente si, Daniele è pronto per il salto. Ha capacità, è bravo, la squadra ha un'espressione di gioco, un grande lavoratore. Lavora su tanti aspetti e la dimostrazione è quello che riusciamo a fare. Poi si vince, si perde, però la squadra ha un'identità, i ragazzi sono migliorati sotto tutti i punti di vista. Daniele è pronto, infatti è stato chiamato quando la società ha avuto la necessità, ha fatto bene, si è fatto apprezzare. Aquilani? Alberto ha fatto il suo stesso percorso, sta facendo molto bene a Catanzaro e questo ci fa piacere.

Il settore giovanile

—  

Sono persone vere con valori che si trasmettono sul campo e ai ragazzi. Il lavoro del settore giovani è anche quello di formare persone. Quando è arrivato mister Vanoli il preparatore atletico della Primavera e il match analyst sono saliti in prima squadra. 

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