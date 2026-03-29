Valentino Angeloni, Direttore del Settore Giovanile della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole su Daniele Galloppa, allenatore della Primavera:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Angeloni: “Galloppa pronto per il salto. Cosa è accaduto all’arrivo di Vanoli”
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Angeloni: “Galloppa pronto per il salto. Cosa è accaduto all’arrivo di Vanoli”
Le parole del Direttore del Settore Giovanile della Fiorentina
Assolutamente si, Daniele è pronto per il salto. Ha capacità, è bravo, la squadra ha un'espressione di gioco, un grande lavoratore. Lavora su tanti aspetti e la dimostrazione è quello che riusciamo a fare. Poi si vince, si perde, però la squadra ha un'identità, i ragazzi sono migliorati sotto tutti i punti di vista. Daniele è pronto, infatti è stato chiamato quando la società ha avuto la necessità, ha fatto bene, si è fatto apprezzare. Aquilani? Alberto ha fatto il suo stesso percorso, sta facendo molto bene a Catanzaro e questo ci fa piacere.
Il settore giovanile—
Sono persone vere con valori che si trasmettono sul campo e ai ragazzi. Il lavoro del settore giovani è anche quello di formare persone. Quando è arrivato mister Vanoli il preparatore atletico della Primavera e il match analyst sono saliti in prima squadra.
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