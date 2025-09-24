Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, in riferimento all'attuale situazione della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Pisa vivo, sconfitta impensabile. Fazzini e Nicolussi essenziali”
news viola
Marchini: “Pisa vivo, sconfitta impensabile. Fazzini e Nicolussi essenziali”
Ecco come si è espresso Giampaolo Marchini al Pentasport
Siamo in una settimana complicatissima; abbiamo visto molto meno di quello che ci si aspettava. Adesso ci sono due partite determinanti che non si possono sbagliare. Non voglio pensare cosa potrebbe succedere in caso di un risultato non all'altezza nel derby di domenica. Il Pisa contro il Napoli è stato particolarmente vivo e agguerrito, sta bene fisicamente e fino alla fine non ha mollato.
Cosa non ha funzionato col Como?—
Credo che Pioli lavori a 360 gradi sui giocatori che ha. Il 4-4-2 del primo tempo col Como ha messo in difficoltà gli avversari. Poi Fabregas ha azzeccato mosse e cambi che hanno tolto sicurezze alla Fiorentina: lì a noi serviva un attaccante in meno e un centrocampista in più.
"Cosa ti aspetti col Pisa?"—
A Pisa non mi stupirei di un 4-3-1-2, anche se penso che non siano i moduli a fare le squadre, ma i giocatori. Con 5 cambi a disposizione puoi fare quello che vuoi. Ci sono giocatori che meritano di stare in campo come Fazzini e Nicolussi Caviglia, la variabile è Gud. In questo momento non ci sono più certezze. Sono convinto che l'organico sia buono e l'allenatore sia capace. Spero che domenica la squadra non risulti spaventata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA