Marchini: “Paratici rappresenta una strategia precisa della proprietà”

Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sul tema-allenatore.

Redazione VN 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 20:34)

Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sul tema-allenatore.

"Il percorso della Fiorentina in questa stagione è stato davvero altalenante, discontinuo e straziante. I viola, comunque, hanno dei giocatori su cui ricostruire una squadra, anche se non tanti. La chiave, però, sarà la scelta dell'allenatore".

Su Paratici — "La scelta di affidarsi a un direttore sportivo come Paratici, a mio avviso, è il segnale che non c'è un disimpegno da parte della famiglia Commisso. Sono convinto, quindi, che la società ha una strategia e che ci saranno cambiamenti".

Sul prossimo allenatore viola — "Il prossimo allenatore viola? Non penso che sarà Vanoli. Non perché non si meriterebbe la conferma, ma poiché si rischierebbe di ripartire con troppe incertezze sotto il punto di vista della crescita della squadra. Sicuramente, Paratici sa il fatto suo e si sta già muovendo".