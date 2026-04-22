Grassia: “Vanoli ha ragione su una cosa. Ed ecco chi mi piacerebbe in panchina”

"È stata una stagione difficilissima. Contro il Lecce, poi, è stata una partita straziante. Forse, però, ha ragione Vanoli a dire che quella partita prima si sarebbe persa . Mercato? Mi ha sorpreso che ora ci siano molte squadre che hanno messo gli occhi su Fagioli. Di sicuro, non si dovranno più sbagliare le cessioni e gli acquisti. Non ci dovrà più essere gente con la paura addosso in campo".

Su Ferrari, su Vanoli e sul prossimo tecnico viola

"Ci vuole un uomo forte, che ne sappia di calcio. Ferrari è bravo in diversi ambiti, ma non è un uomo di calcio. In società, già in precedenza, dopo la scomparsa di Joe Barone, ci voleva un uomo di calcio. Vanoli? Ha avuto il merito di far capire allo spogliatoio che questa Fiorentina doveva davvero salvarsi. Ci ha messo tanto, però, a passare alla difesa a 4 ed ha commesso anche altri sbagli. Credo che i viola, comunque, avranno bisogno di un tecnico di esperienza. Un tecnico ideale, secondo me, sarebbe Sarri. Mi chiedo ancora, comunque, il perché del fallimento di Pioli".