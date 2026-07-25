Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Mandragora ha richieste. Viery? C’è molta curiosità”
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Marchini: “Mandragora ha richieste. Viery? C’è molta curiosità”
Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime in casa Fiorentina
Mandragora? Ha qualche richiesta, ma non vedo trattative su di lui. Paratici sta aggiustando la Fiorentina secondo le sue idee e secondo le idee di Grosso. Non tutti i calciatori dell'anno scorso sono da scartare, ovvio che tutti insieme non hanno funzionato. Viery? C'è curiosità intorno a lui per capire che difensore sarà in Italia. Gli altri acquisti son meno rischiosi e abbastanza conosciuti. Kean? Parliamo di un attaccante da trenta gol, adesso abbiamo nell'occhio solamente la scorsa stagione. Sono ragionevolmente convinto che se dovesse arrivare un'offerta importante la Fiorentina lo cederà.
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