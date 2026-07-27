Marchini: “Kean resta un valore aggiunto. Su Comuzzo, rischio calcolato”

Le parole di Giampaolo Marchini sulle prospettive di mercato della Fiorentina e sulle possibili gerarchie nella rosa viola

Redazione VN 27 luglio 2026 (modifica il 27 luglio 2026 | 20:12)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha parlato delle prospettive di mercato della rosa viola e sulla situazione di Moise Kean con la Fiorentina:

"Mi piacerebbe vedere un centrocampo che propone gioco, la Fiorentina ha giocato alternando varie soluzioni tattiche ma spesso e volentieri veniva sovrastato dagli avversari. Mi aspetto una Fiorentina c le stesse caratteristiche del centrocampo del Sassuolo ovviamente con una tecnica maggiore. Mandragora potrebbe essere una figura utile ma le gerarchie si fanno nel momento delle partite. Thorstvedt rischia di essere qualcosa in più che comunque prendo molto volentieri. Penso che Grosso vorrebbe avere volentieri questi problemi di abbondanza. Detto ciò il suo addio è sicuramente legato all’addio di uno o due giocatori con Fabbian che è legato a voci di mercato."

Su Kean — "Mi auguro che questo tira e molla si risolva il prima possibile. Al di là dei rumors Kean rimane un giocatore della Fiorentina. Se lui è convinto e motivato perché rinunciare ad un giocatore del genere. Io Croci lo porterei nella prima squadra facendolo comunque giocare nel settore giovanile però non mi vergognerei a tenerlo nella prima squadra. Se riteniamo Croci un giovane bravo perché no? È ovvio che il salto da giovanili a prima squadra è un salto grosso, ma c'è chi riesce a rimanere in equilibrio."

"È vero che mancano esterni ma credo che Paratici non voglia sbagliare le mosse o comunque credo che voglia farle in maniera corretta. I giocatori che arriveranno saranno fortemente voluti dal DS. La Fiorentina ha fatto tanti acquisti e sulla carta si è mossa in meglio, quindi non mi preoccupo se ancora mancano le ali."

Su Comuzzo — "È un'operazione che al momento sembra favorire il Toro. La Fiorentina forse si è presa un rischio ma allo stesso tempo è un rischio che porterebbe 20 milioni di euro. È vero che il Napoli due stagioni fa aveva presentato un'offerta da 35 ma comunque bisogna avere il coraggio di rischiare. Potrebbe essere un rimpianto ma un rimpianto di 20 milioni si accetta in maniera più tranquilla. Poi bisognerà vedere cosa farà Comuzzo, se dovesse fare nuovamente male allora le aspettative che avevamo su di lui erano errate."