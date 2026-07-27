Santoni: “Fiorentina ambiziosa. Grosso? Sarebbe stato perfetto per la Nazionale”

Sulla rivoluzione viola

“C’è ancora tanto da fare, ma come si fa a non essere colpiti favorevolmente dall’attività della Fiorentina? Paratici e Grosso sono indiscutibilmente figure di qualità. L’anno scorso c’era entusiasmo, poi le cose sono andate come ben sappiamo. Per questo bisogna fare uno sforzo per contenere tutta l’energia che sta crescendo e analizzare con lucidità quello che sta succedendo. La Fiorentina è stata ambiziosa, prendendo prospetti scelti dall’allenatore. Non so se Grosso avrà il gradimento di tutti o meno, ma è un professionista straordinario, di grande personalità e grande equilibrio. Penso che, se non fosse stato sotto contratto con la Fiorentina, sarebbe stato lui il candidato ideale per la panchina della Nazionale. È un allenatore in crescita e Firenze rappresenta una tappa fondamentale della sua carriera. Cambiare tanti giocatori e creare così tanto entusiasmo non è semplice da gestire all’inizio della stagione. Mi auguro che Firenze sappia accompagnare la squadra anche nei momenti di difficoltà, che inevitabilmente arriveranno vista la portata dei cambiamenti. C’è ancora del lavoro da fare, ma è stato un luglio davvero molto movimentato.”