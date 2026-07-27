Amoruso: “A Firenze troppa pressione per Comuzzo. Joao Mario? Mossa intelligente”

“Per quanta pressione ci potesse essere nella Nazionale di Baldini, era una Nazionale sperimentale e i compagni li conosceva bene. A Firenze, invece, c’era un ambiente teso e tiratissimo. I tifosi non hanno avuto pietà di nessuno: chi sbagliava veniva sommerso da critiche pazzesche. Ovviamente chi sbagliava di più veniva messo in croce e, dopo un certo tempo, la gente ha smesso di fare distinzioni. È giusto che Comuzzo vada a giocare lontano dalle ‘pressioni domestiche’ di una città che ti ha visto nascere e crescere come calciatore. Torino non è la piazza più semplice e ci sarà comunque pressione, ma il fatto stesso che nessuno si aspetti miracoli o un campionato da Champions League gli permette di non dover difendere aspettative manifestate dalla società. Questo ti consente di giocare con maggiore libertà. Il Torino punta a una salvezza tranquilla e questo permette a Comuzzo di trovarsi in una situazione ideale per crescere. La pressione ci sarà comunque, ma credo sia il contesto giusto. A differenza di Empoli, Torino ti può permettere di costruire quell’ambizione di crescere e diventare protagonista. Starà poi al giocatore capire cosa migliorare e come farlo, oltre ad acquisire maggiore intelligenza tattica.”