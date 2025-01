Marchini: “Gud è in grado di migliorare i compagni. Kayode deve rimanere”

Mi piacerebbe vedere in campo Gudmundsson lunedì. E' il giocatore di maggiore tasso tecnico in rosa e per adesso non abbiamo visto il vero ex Genoa. E' in grado di mettere i compagni nelle condizioni migliori . Può sempre tirare fuori la giocata vincente anche nelle gare più brutte.

Kayode e Parisi devono rimanere

Cataldi? Lui e Gosens fino a poco tempo fa hanno trasportato la squadra, adesso stanno soffrendo fisicamente. Kayode sta pagando il secondo anno da professionista. In più ha trovato un grande giocatore come Dodo davanti. Pongracic? Le sue difficoltà hanno fatto esplodere Comuzzo. Per il resto non so cosa pensare. Non darei via Kayode e Parisi, mentre credo che il percorso di Ikone a Firenze sia finito.