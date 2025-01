Sensi di… Colpani: Palladino lo coccola, ma Luiz Henrique porta un messaggio

Luiz Henrique, un segnale per Colpani

Nei giorni scorsi è scoppiata la Luiz Henrique mania. Dal Brasile fino all'Italia si sono rimbalzate voci di offerte al Botafogo e di un gradimento da parte del Pallone d'Oro sudamericano al trasferimento nel nostro paese. Visto il ruolo e il costo (non inferiore ai 30 milioni) il dubbio è subito venuto a galla, ma non è che la pazienza verso Colpani è finita? La risposta, almeno dal punto di vista mediatico, Palladino l'ha data, ma la volontà della società è abbastanza chiara: investire su un esterno forte, capace di segnare e saltare l'uomo. Due cose per cui era stato acquistato dal Monza in estate Colpani, ma che a Firenze abbiamo visto molto poco. L'arrivo di un giocatore in quel ruolo, unito alla sempre più probabile partenza di Ikoné potrebbe portare Colpani ad avere una concorrenza spietata in quella zona di campo, così da provare a stimolarlo. I dubbi verranno sciolti nelle prossime settimane, quello che è certo è che Palladino proverà in tutti i modi a recuperare il suo pupillo, come confermato proprio in conferenza: "E' un ragazzo serio e ce la mette tutta. Gli mancano gli ultimi 30 metri di campo: si mette a disposizione e fa un grande lavoro in fase di non possesso, non contano solo gol e assist. In ogni caso toccherà anche a me alzare il suo score". Una frase che punta a mettere in luce le buone cose fatte fin qui dall'ex Monza, ma che comunque sottolinea anche cosa, insieme, dovranno migliorare. Insomma, nel momento più brutto della sua carriera calcistica, Colpani ha accanto un tecnico che lo stima e che punta a rilanciarlo. Vedremo se la società sarà d'accordo...