Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match perso contro l'AEK Atene. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Mandragora sconsolato: “Non so cosa dire, non possiamo essere questi”
news viola
Mandragora sconsolato: “Non so cosa dire, non possiamo essere questi”
Le parole di Rolando Mandragora
C'è insoddisfazione, ci ritroviamo a parlare sempre di risultati negativi. Non sappiamo nemmeno cosa dire, dobbiamo lavorare e cambiare questo trend. E farlo nel minor tempo possibile. Non sarà facile. Oggi il pallone non è entrato, ma non basta. Non possiamo essere questi, faccio fatica a trovare cosa dire. Dobbiamo lavorare tanto e farlo bene. Anche se adesso è difficile, dobbiamo avere fiducia in noi e nelle parole del mister. Abbiamo bisogno di una vittoria per trovare la giusta fiducia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA