Mandragora (ACF): “Nella posizione dove siamo, non ci sono partite semplici”

Era una partita fondamentale e siamo felici di averla affrontata nel modo giusto, riuscendo a portare a casa il risultato. Era uno scontro diretto molto importante. Nella situazione in cui siamo, in Serie A non esistono partite semplici. Abbiamo sviluppato buone trame di gioco, difeso con ordine e lavorato da squadra. Gol belli? In questo momento vanno bene in qualsiasi modo, soprattutto per gli attaccanti: hanno segnato tutti e tre. Dodò ha realizzato una grande azione personale. Adesso pensiamo a recuperare energie in vista delle sfide con Rakow e Inter.