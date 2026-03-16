Rolando Mandragora ha commentato la vittoria della Fiorentina ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole dopo il 4 a 1:
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Mandragora (ACF): “Nella posizione dove siamo, non ci sono partite semplici”
Le parole di Rolando Mandragora ai canali ufficiali
Era una partita fondamentale e siamo felici di averla affrontata nel modo giusto, riuscendo a portare a casa il risultato. Era uno scontro diretto molto importante. Nella situazione in cui siamo, in Serie A non esistono partite semplici. Abbiamo sviluppato buone trame di gioco, difeso con ordine e lavorato da squadra. Gol belli? In questo momento vanno bene in qualsiasi modo, soprattutto per gli attaccanti: hanno segnato tutti e tre. Dodò ha realizzato una grande azione personale. Adesso pensiamo a recuperare energie in vista delle sfide con Rakow e Inter.
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