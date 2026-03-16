Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Viola come la figlia che va male a scuola e ti porta un 6 in matematica”

news viola

Cecchi: “Viola come la figlia che va male a scuola e ti porta un 6 in matematica”

Cecchi: “Viola come la figlia che va male a scuola e ti porta un 6 in matematica” - immagine 1
L'intervento post partita alla radio
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto su Radio Bruno dopo la vittoria viola sulla Cremonese:

Dobbiamo stare attenti a certi vizi che sono emersi nel corso della stagione, ma stasera la Fiorentina ha giocato una partita intelligente. Io ho idea che ci ricascheremo ancora, ma i tre punti di stasera sono importantissimi da mettere in cascina. Il calendario è difficile ma non impossibile, ci può anche stare rosicchiare qualche punto qua e là anche in partite sulla carta difficili. E' un po' come quando la figlia che va male a scuola ti porta una sufficienza in matematica: tu sei felice!

Leggi anche
Mandragora: “Prese tante batoste, ma ce le siamo meritate. Ora lavoriamo bene”
Nicola: “Capisco i tifosi, ma in questo momento bisogna rimanere uniti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA