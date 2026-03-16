Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto su Radio Bruno dopo la vittoria viola sulla Cremonese:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Viola come la figlia che va male a scuola e ti porta un 6 in matematica”
news viola
Cecchi: “Viola come la figlia che va male a scuola e ti porta un 6 in matematica”
L'intervento post partita alla radio
Dobbiamo stare attenti a certi vizi che sono emersi nel corso della stagione, ma stasera la Fiorentina ha giocato una partita intelligente. Io ho idea che ci ricascheremo ancora, ma i tre punti di stasera sono importantissimi da mettere in cascina. Il calendario è difficile ma non impossibile, ci può anche stare rosicchiare qualche punto qua e là anche in partite sulla carta difficili. E' un po' come quando la figlia che va male a scuola ti porta una sufficienza in matematica: tu sei felice!
© RIPRODUZIONE RISERVATA