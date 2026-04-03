Mandorlini: “Conference? Prima la salvezza. Vanoli ha lavorato bene”

"La Fiorentina ultimamente ha girato un po' il proprio campionato, il Verona è all'ultima spiaggia. La stagione del Verona è difficile da capire, anche il cambio in panchina non si è rivelato azzeccato, serviva più esperienza. La squadra ha dei valori, ma è una stagione di grande difficoltà. La Fiorentina si è rimessa a giocare, anche se adesso è una bella battaglia per il terzultimo posto, ora stanno venendo fuori i valori, anche grazie al carattere di Vanoli. Devi attaccarti a tanti aspetti in queste annate, ma la squadra ora ha un equilibrio. La Conference? Un grande club come la Fiorentina deve pensare a vincere, anche se è un discorso particolare in una stagione difficile. La prima cosa è togliersi da quella zona di classifica."