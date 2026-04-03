Monti: “Voglio una Fiorentina alla Bosnia. Ho paura dell’atteggiamento”

"Questa è una partita fondamentale per la Fiorentina. Tutti parliamo della Conference, ma il Crystal Palace è una squadra forte. Mi hanno detto che il Palace può valere una squadra come la terza o quarta in Italia. La Fiorentina deve fare quello che ha fatto la Bosnia , c'è da entrare in campo tutto quello che hai da dare. Vincere domani vorrebbe dire dare una bella botta alle altre, mancherebbero pochi punti alla salvezza. Se pensi a giocatori che ha la Fiorentina... le altre non li hanno, domani è la tua partita. Domani non contano gli schemi, conta solo vincere."

I singoli: "Solomon per noi è importante, ci è mancato moltissimo, punta l'uomo e sa segnare. Ndour torna gasato, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Mi dispiacerebbe vedere Parisi a destra, ma sta facendo una stagione eccezionale, sono sicuro che non farebbe più quelle partite viste gli scorsi anni. Capisco Kean, ma deve capire che deve giocare al massimo. Io non ho paura di chi gioca a destra, ma dell'atteggiamento."