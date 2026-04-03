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Marchini: “Verona? Con questa Fiorentina occhio. Ecco cosa fare con Kean”

Marchini
Moise Kean deve essere il trascinatore in questo finale di stagione per la Fiorentina
Redazione VN

Giampaolo Marchini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni:

"Con questa Fiorentina dire che c'è una grande occasione mi spaventa. Ma adesso la Fiorentina ha il proprio destino in mano in questo finale di stagione, deve difendere questo piccolo vantaggio con le unghie. Io mi accontenterei di vedere una prestazione come quella di Fiorentina-Pisa, sotto il punto di vista del risultato. In una situazione normale direi che la Fiorentina riattaccherebbe come prima della sosta, ma in questo anno la squadra ci ha abituato a sorprese negative. L'unica medicina per Kean è farlo sentire importante, fargli capire quanto la Fiorentina ha bisogno del proprio centravanti, bisogna reagire alla delusione azzurra. Potrebbe essere anche stimolato dal confronto con Mateta del Palace"

Per Verona: "Questo Kean mi sembra tornato anche fisicamente. La vedo dura che a Verona parta dal primo minuto, c'è un po' di timore in casa Fiorentina sulle sue condizioni fisiche. Su Rugani siamo scottati da quello che abbiamo visto, anche se ora è migliorato fisicamente. Io in difesa muoverei poco."

 

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