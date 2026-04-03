Renzi: “Via la politica dal calcio. Con presidenti come Lotito mai un calcio pulito”

Matteo Renzi, intervenuto a La7, ha lanciato un monito chiaro: “Fuori la politica dal calcio, ma la politica deve fare cose concrete per il calcio italiano”. Secondo l’ex Premier, il sistema attuale è compromesso dalla commistione tra club e istituzioni: “Finché abbiamo presidenti come Lotito, che siedono in Parlamento e contemporaneamente guidano squadre di club con tifosi che li contestano, non avremo mai un calcio pulito”.