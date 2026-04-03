Valcareggi netto: “A Verona fuori Gudmundsson. Preferisco un rientrante Solomon”

L’agente parte dal clima che accompagnerà la trasferta di Verona, oggi profondamente diverso rispetto al passato: «La trasferta di Verona non è più quella di un tempo, non ci sono amicizie, è tutto azzerato. È una partita troppo importante». Un contesto in cui, secondo Valcareggi, la squadra dovrà affidarsi più alla testa che all’istinto: «Il Verona gioca a mille perché ha poco da perdere ormai, per cui la Fiorentina dovrà giocarla con attenzione e cervello».