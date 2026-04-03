La Fiorentina si avvicina a una delle sfide più delicate della stagione con la consapevolezza di non poter più sbagliare. A sottolinearlo, con la consueta schiettezza, è Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio.
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Valcareggi netto: “A Verona fuori Gudmundsson. Preferisco un rientrante Solomon”
L’agente parte dal clima che accompagnerà la trasferta di Verona, oggi profondamente diverso rispetto al passato: «La trasferta di Verona non è più quella di un tempo, non ci sono amicizie, è tutto azzerato. È una partita troppo importante». Un contesto in cui, secondo Valcareggi, la squadra dovrà affidarsi più alla testa che all’istinto: «Il Verona gioca a mille perché ha poco da perdere ormai, per cui la Fiorentina dovrà giocarla con attenzione e cervello».
Poi lo sguardo si sposta sulle scelte di formazione, dove l’indicazione è chiara e pragmatica: «In formazione andrei sul sicuro, anche se è stato infortunato sceglierei Solomon al posto di Gudmundsson».
Inevitabile anche il focus su Moise Kean, sempre più al centro del progetto tecnico viola. Per Valcareggi non ci sono dubbi: «Deve assolutamente giocare, al massimo poi chiede il cambio». Una presa di posizione netta, che evidenzia quanto l’attaccante rappresenti oggi una certezza rispetto alle alternative: «Piccoli è in crescita, ma Kean ora come ora dà più certezze».
Infine, uno sguardo al futuro societario, che però resta inevitabilmente legato alla salvezza ancora da conquistare. Valcareggi chiarisce la missione del nuovo corso dirigenziale: «Paratici è qui soltanto per vincere». Un’affermazione che lascia intravedere scenari di cambiamento anche profondi: «Mi dicono che ci saranno tanti ribaltoni all’interno della società, cambiamenti in vari settori e non solo tra i calciatori».
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