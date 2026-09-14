Alberto Malusci ha parlato dell'importanza del lavoro svolto, in pochissimi giorni, da Paolo Vanoli alla Fiorentina

Redazione VN
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L'ex viola Alberto Malusci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:

Più che altro si è visto una mentalità diversa, anche l'approccio alla partita. Vanoli in quattro giorni di allenamento penso che abbia fatto poco. Più che altro che che abbia picchiato sodo nello spogliatoio a livello mentale. Quando Fagioli fa in conferenza stampa e dice quella cosa vuol dire che è entrato bene. Se questa squadra ha il difetto che manca un leader, quel leader può essere Vanoli.

Sulle parole di Vanoli sulla squadra

In questo momento la linea difensiva non è in perfetta forma. Jimenez e Valdepenas hanno gamba importante. Ma quando hai questi due che vanno spesso, al centro hai bisogno di gente che sta bene. Vanoli voleva una squadra più solida in difesa e ha deciso di mettere Viery a sinistra.
Alberto Malusci oggi

Su Dodò

Non puoi fare affidamento su Dodò in questo momento, che tra qualche mese firmerà per un'altra squadra a zero. Io almeno non lo farei.

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