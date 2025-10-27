Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della partita con il Bologna. Ecco le sue parole:
Diventa difficile fare l'opinionista e commentare il momento della Fiorentina, purtroppo in questo momento non va. Sento parlare di mandare via Pioli, ma i calciatori devono fare qualcosa di più. Ieri abbiamo rivisto meglio Gudmundsson, Kean fa sempre il suo, ma il resto latita. Non voglio dare tutte le colpe a Pioli, che per me è un ottimo allenatore, ma anche tutti gli altri (società e giocatori) devono darsi una svegliata. Vogliamo vedere la personalità in campo, vedere Fagioli giocare solo a un metro, Nicolussi Caviglia uguale...Sabiri? Ha fatto meglio di quelli in campo da quando è entrato. Non è un segnale per la società, ma è per dire "preferisco mettere lui, che uno di quelli che si sente un titolare"
