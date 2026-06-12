Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Perché non si può fare come il Como? Non si deve badare a spese”

news viola

Malusci: “Perché non si può fare come il Como? Non si deve badare a spese”

Alberto Malusci oggi
Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sul mercato della Fiorentina
Redazione VN

Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sul mercato della Fiorentina:

Ruggeri? Se queste sono le prospettive, sarei più che felice. Da quando sono arrivati Paratici e Grosso faccio il tifo per loro. Questi nomi fanno pensare alla volontà di costruire una Fiorentina importante dopo un'annata difficile. Sarei contento di continuare a sentire parlare di giocatori veri.

L'importante è mettere a disposizione di Grosso calciatori funzionali alla sua idea di calcio. Ridimensionare la rosa? Ci sono società che sono andate oltre determinati parametri economici e hanno comunque ottenuto grandi risultati, come il Como. Perché non possiamo farlo anche noi? Se si guarda sempre e soltanto all'aspetto economico, non si farà mai un passo in avanti.

Io voglio una Fiorentina ambiziosa, senza badare troppo alle spese. De Gea? È un giocatore straordinario, ma non basta solo lui: bisogna ripartire anche da Fagioli, da Kean e da un grande difensore.

Leggi anche
Valcareggi attacca Ferrari: “Responsabile della stagione fallimentare”
Roggi: “Addio De Gea mi preoccupa. Koleosho? Ho parlato con Baldini, fortissimo!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA