Malusci: “Perché non si può fare come il Como? Non si deve badare a spese”

L'importante è mettere a disposizione di Grosso calciatori funzionali alla sua idea di calcio. Ridimensionare la rosa? Ci sono società che sono andate oltre determinati parametri economici e hanno comunque ottenuto grandi risultati, come il Como. Perché non possiamo farlo anche noi? Se si guarda sempre e soltanto all'aspetto economico, non si farà mai un passo in avanti.