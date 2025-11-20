Malusci: “Voglio Dodo in panchina e Parisi titolare. No alla scelta della questura”

Il commento di Alberto Malusci sulla Fiorentina in vista della Juventus su Radio Bruno

L'ex viola Alberto Malusci, ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno, ha detto la sua sulla prossima partita della Fiorentina con la Juventus e le parole di Vanoli:

Coreografia? "Non mi è piaciuta questa decisione della questura. Se avrebbe aiutato? Certo, ti dà una carica in più. Ce ne sono state belle a Firenze, quella del '90 del ritorno di Baggio con la Juve fu straordinaria. La vidi dal vivo e fu una grande emozione".

Ranieri? "Vanoli lo ha difeso, ma anche strigliato. Anche a lui evidentemente certi atteggiamenti non sono piaciuti. Il passaggio importante è avergli ricordato da dove è venuto. Di come si è dato da fare per ritagliarsi lo spazio, imporsi e raggiungere la fascia da capitano. In campo sa metterci l'anima e duellare, quello ci piace. Non il fatto di gesticolare, se si riguarda da fuori son convinto che non si piace neanche lui".

Juve? "Per vincere questa partita, come tutte, ti devi anche esporre e attaccare. Non bisogna aver paura di sbagliare un passaggio. Lì altrimenti tutto diventa difficile. Vanoli sta toccando le corde giuste e i giocatori adesso non hanno più alibi".

"Fagioli si sente una mezzala o un trequartista, in nazionale Spalletti lo ha sempre schierato in regia. Perché non capisca che può fare il play è un mistero. Deve essere consapevole di poterlo fare, così come Pongracic il centrale dei tre: ha tutto per farlo".

"Caro biglietti? Con gli stipendi attuali per una famiglia da 4, ad esempio, non è facile andare allo stadio. Ti devi privare di qualcosa".

La mia Fiorentina contro la Juventus è (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Ho escluso Dodo perchè oggi servono forze fresche e Fortini mi garantisce quel tipo di freschezza.