Malusci: “La carica dei tifosi mai un peso, anzi. Ecco cosa servirà sabato”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha analizzato il momento negativo della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
Io Fiorentina-Juventus la vivo come quando giocavo, cioè come una partita che ti dà delle emozioni diverse dalle altre. Quando ero io in campo c'era un senso di appartenenza diverso. Servirà entrare in campo e aggredirli immediatamente. Non ce ne deve essere per nessuno. E' una partita in cui deve venire fuori il cuore oltre l'ostacolo. L'amore dei tifosi è una carica in più, non c'è nessun peso. Quando ti venivano a parlare ti gasavo ancora di più. L'ambiente deve pensare che sia la prima partita di campionato, visti tutti i cambiamenti fatti. La Fiorentina dovrebbe aprire i cancelli alla gente, in modo da far capire l'importanza di questa partita. Non solo perché si tratta di Fiorentina-Juventus, ma per il momento in cui arriva.
Sul possibile cambio modulo—
Io non so se Vanoli farà dei cambiamenti. L'unica cosa che farà è mettere un centrocampo più fisico. In difesa non so se passerà a 4, personalmente lo farei subito, mettendo poi un centrocampo a 3. Io l'allenatore credo che voglia qualcosa di repentino, imminente. Io in questo momento del gioco me ne sbatto, serve concretezza. Poi, una volta usciti da questa situazione si penserà al resto.
