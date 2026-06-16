Malusci: “Ecco cosa mi aspetto dalla conferenza. Perchè cedere Kean?”

"Nella chiaccherata tra la dirigenza e Commisso spero che si sia delineato un obiettivo comune da raggiungere. Mi aspetto dalla conferenza un Paratici che parli di una squadra messa a disposizione per Grosso. Mi aspetto che si possa ripartire da quello che Grosso chiede, un mercato funzionale. In conferenza voglio vedere gli obiettivi posti dalla dirigenza e da Grosso. Abbiamo un dirigente importante, e deve essere lui, assieme all'ambiente, a creare un'unità di intenti. Serve chiarezza su De Gea, Fagioli e Kean. Perchè Kean lo dovrei mandare via? Devo ripartire da uno che due anni fa mi ha garantito 20 gol, non posso fare a meno di alcune certezze. Prima di tutto bisogna seguire Grosso, e vale anche per i giocatori, bisogna capire i suoi metodi. Bisogna ascoltare il proprio allenatore, altrimenti si parte già male."