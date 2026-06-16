Amerini: “Non si può ripartire da questa mediana. Fagioli l’unico top”

Una mediana che ha deluso, tolti pochi singoli come Fagioli e Ndour.

"Il cuore di una squadra è quello, la Fiorentina non può ripartire dal centrocampo dell'anno scorso. Tolto Fagioli il resto va potenziato. Se hanno il sostituto pronto, Fagioli può anche essere sacrificato, ma ad oggi, è lui quello che può fare la differenza. Ndour deve migliorare per essere un perno. Mandragora non mi entusiasma, ma sai che ci puoi contare. Fabbian e Brescianini non ti portano fuori dalle difficoltà. Fazzini può essere una mezz'ala, se sta bene può avere lo spunto per giocare lì, non può essere quello che abbiamo visto quest'anno."