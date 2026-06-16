Daniele Amerini ha analizzato il centrocampo viola al Pentasport di Radio Bruno:
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Amerini: “Non si può ripartire da questa mediana. Fagioli l’unico top”
"Il cuore di una squadra è quello, la Fiorentina non può ripartire dal centrocampo dell'anno scorso. Tolto Fagioli il resto va potenziato. Se hanno il sostituto pronto, Fagioli può anche essere sacrificato, ma ad oggi, è lui quello che può fare la differenza. Ndour deve migliorare per essere un perno. Mandragora non mi entusiasma, ma sai che ci puoi contare. Fabbian e Brescianini non ti portano fuori dalle difficoltà. Fazzini può essere una mezz'ala, se sta bene può avere lo spunto per giocare lì, non può essere quello che abbiamo visto quest'anno."
Su Ndour: "Ha tanti margini di miglioramento, poi non è il mio prototipo di centrocampista, ma sono gusti personali. Da grande struttura alla squadra, anche se ancora manca in qualche fondamentale. Se migliora in questo può diventare un profilo importante. Io non me la sentirei di ripartire con Mandragora-Ndour-Fagioli, soprattutto per Mandragora. Ounahi può portare qualcosa di diverso, è un buon giocatore"
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