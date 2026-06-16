Amoruso: “Comuzzo deve andare a giocare. Dodò porti 15 milioni”

"Abbiamo avuto una seconda parte di stagione decente, ma quanti problemi ci sono stati in difesa? Quanti errori. A noi manca una guida, non puoi avere dei semplici difensori in campo. Dovrebbe arrivare un centrale di qualità, che possa mantenere l'eredini del reparto, al di là del nome. Per me Comuzzo deve andare a giocare. Se tieni Ranieri e Pongracic, prendendo un altro centrale, non c'è troppo spazio per lui. Altrimenti devi dargli fiducia, devi supportarlo. Io su Dodò non ho grossi dubbi, deve portare 15 milioni per partire. Paratici deve fare gli interessi della Fiorentina, non quelli di Dodò. Il brasiliano ha un contratto qui."