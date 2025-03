Malusci è sicuro: “Il ballottaggio tra Terracciano e De Gea non dovrebbe esistere”

Domani deve giocare De Gea

"Questo turno la Fiorentina lo deve passare, sicuramente sarà una bolgia, ma per vincere questa competizione bisogna vincere con tutti. Se l'obiettivo della società e della squadra è quello di vincere la Conference League, Palladino deve mettere in campo tutti i big. Il ballottaggio tra Terracciano e De Gea non dovrebbe esistere, almeno che l'allenatore non abbia deciso e comunicato all'inizio della stagione questo dualismo tra Conference e Campionato. Sono tre mesi che Terracciano non mette piede in campo, in una partita "vera". Anche questo può influire sulla scelta di domani. Non mi attendo altri ballottaggi: Gosens dovrà giocare al posto di Parisi. Anche perché questo "nuovo" modulo di Palladino da la possibilità di vedere il vero ex Atalanta. Così come Dodo sull'altra fascia."