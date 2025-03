La Fiorentina ha Kean, il Panathinaikos no: per quello difendere bene conta di più

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla porta della Fiorentina. Difenderei pali da tutti gli attacchi greci, impedire che il pallone superi la linea viola, cioè bianca, salvaguardare a tutti i costi l’imbattibilità, perché intanto così sarebbe come mimino - ma minimo - garantito il pareggio e più probabilmente qualcosa in più avendo la Fiorentina Kean e il “Pana” no, da mettere poi a frutto davanti al pubblico del Franchi giovedì 13 per ottimizzare i favori di giocare la seconda in casa.

L’imbattibilità della porta non sposterebbe definitivamente la contesa, questo no, ma la indirizzerebbe, oltre che dare chiaro sentore di una ritrovata solidità che male non fa mai. Anzi. E non è una coincidenza che venerdì scorso la Fiorentina sia riuscita ad interrompere la serie negativa delle tre sconfitte di fila in Serie A vincendo contro il Lecce, ma soprattutto permettendo a De Gea la soddisfazione di uscire di nuovo dal terreno di gioco senza aver incassato gol. E sempre non per caso, la partita che aveva preceduto il filotto negativo era stata quella della clamorosa vittoria sull’Inter al Franchi con praticamente undici contati nella squadra viola: senza reti al passivo per uno squillante 3-0.