Malusci difende Pioli: “I giocatori non reagiscono, sono troppo remissivi”

Alberto Malusci, a Toscana TV, ha preso le difese di Stefano Pioli concentrandosi di più sui giocatori. Ecco le parole dell'ex giocatore della Fiorentina:
Partita brutta, difficile sia da guardare che da analizzare: la Fiorentina ha prodotto pochissimo, mentre il Pisa può lamentarsi anche per alcune decisioni arbitrali discutibili. La squadra toscana è apparsa organizzata e compatta, al contrario della Fiorentina, che sta attraversando soprattutto un momento di fragilità mentale. Fa impressione pensare che un tecnico del livello di Pioli non riesca a interpretare pienamente la situazione della squadra: conosce bene quali siano i problemi, ma i giocatori non riescono a venirne fuori. Pioli sa cosa rappresenta Firenze e conosce bene l’ambiente, ma ciò che preoccupa maggiormente è l’incapacità di trasmettere ai calciatori quello che vorrebbe: la squadra è troppo remissiva
