Malusci: “Condivido le parole di Vanoli. Juventus? Potevamo vincere”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione dell'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Ho visto un piglio importante contro la Juventus, perché quel gol di Kostic avrebbe potuto ammazzare la partita. Nella ripresa ho visto una bella Fiorentina, contro una Juve che ha molti problemi. Prendiamoci questo pareggio, anche se poteva essere qualcosa di più. Ho visto una squadra compatta nei reparti e qualche individualità che sta tornando. Vanoli? Fa bene a dire che tutti dobbiamo essere consapevoli della classifica. La cosa fondamentale è non perdere in questo periodo, ovvio che non puoi sempre pareggiare, prima o poi devi vincere per uscirne. AEK Atene? Ragioniamo sul turnover: sicuramente ci sarà, non massiccio ma ci sarà. Vanoli ha il bisogno di trovare una squadra che lo segua, e non ha molto tempo. Facendo il turnover, la squadra tipo la rivedi a Bergamo. Perché invece non metterla in Conference? Più giocano insieme più entrano nei meccanismi.
