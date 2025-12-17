Arturo Lupoli, ex attaccante della Fiorentina e oggi allenatore, ha parlato a Sportitalia dell'ipotesi di un ritorno di Cesare Prandelli alla Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Lupoli: “Prandelli? Conosce la piazza e sa entrare nell’ambiente Fiorentina”
news viola
Lupoli: “Prandelli? Conosce la piazza e sa entrare nell’ambiente Fiorentina”
"Da fuori è difficile dare qualsiasi tipo di giudizio, ma qualcosa non sta funzionando"
Chi meglio di Prandelli conosce la piazza e sa entrare nell'ambiente viola. Non lo so se è solo una questione di allenatore nel momento specifico della Fiorentina, da fuori è difficile dare qualsiasi tipo di giudizio, ma qualcosa non sta funzionando e spero che i dirigenti della Fiorentina facciano le scelte più opportune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA