Lucchesi: “La vittoria è solo un punto di partenza, serve continuità!”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha commentato a TMW Radio i 3 punti guadagnati nella prima partita di Conference League contro il Sigma Olomouc. Ecco le sue parole:
La vittoria fa certamente bene, ma resta soltanto un brodino se non arriverà la continuità. A Firenze, infatti, le aspettative e gli investimenti sono stati significativi: per ritrovare il livello che tutti attendono sarà necessaria una serie di risultati convincenti.
Vincere aiuta a vincere, ma senza continuità si rischia di ricadere negli stessi problemi.
