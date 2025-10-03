Lucchesi: “La vittoria è solo un punto di partenza, serve continuità!”

Viola News
Le parole di Fabrizio Lucchesi riguardo alla vittoria della squadra viola in Conference League.
Redazione VN

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha commentato a TMW Radio i 3 punti guadagnati nella prima partita di Conference League contro il Sigma Olomouc. Ecco le sue parole:

La vittoria fa certamente bene, ma resta soltanto un brodino se non arriverà la continuità. A Firenze, infatti, le aspettative e gli investimenti sono stati significativi: per ritrovare il livello che tutti attendono sarà necessaria una serie di risultati convincenti.

E poi ha aggiunto:

Vincere aiuta a vincere, ma senza continuità si rischia di ricadere negli stessi problemi.

 

 

