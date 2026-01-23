Lucchesi: “Ai giocatori interessa l’assegno, non chi lo firma. Società non in vendita”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Paolo Vanoli:
Ancora è presto per parlare di futuro, ma secondo me se vuoi cedere la Fiorentina non fai 5 anni di contratto a Fabio Paratici. Dobbiamo andare avanti pensando sulla parte sportiva, con la squadra che si sta ritrovando. La società? La Fiorentina ha già chi decide, ma credo che il nuovo presidente verrà scelto molto presto. Bisogno dire le cose come stanno, la squadra era ultima per colpa dei giocatori. A loro non interessa chi firma gli assegni, basta che arrivino. Paratici penserà alla parte sportiva, quella che conta di più in questo momento. Goretti? Persona e professioni sta capace e intelligente. Sa che adesso si deve mettere dietro a Paratici.
