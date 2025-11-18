L’analisi: “Vlahovic può giocare dal 1′. Kean merita fiducia, gli bastano 2 partite”

Guido Vaciago, direttore di TuttoSport, è intervenuto al Pentasport per analizzare la sfida di sabato pomeriggio con un focus sulla squadra di Spalletti che sarà ospite al Franchi.
La Juve sta così così. E' una squadra che deve risolvere molti problemi, l'ultima partita che abbiamo meglio occhi è un derby mediocre. La squadra sta metabolizzando il cambiamento e potrebbe trasformalo in qualcosa di più solido. Non mi aspetto una rivoluzione, in questa sosta Spalletti aveva pochissimi giocatori e non ha potuto lavorarci; a Firenze potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti. A Torino si stanno vivendo le stesse situazioni dall'ultimo anno di Allegri, quindi viene da credere che il problema non sia il tecnico. Molti giocatori non hanno rispettato le aspettative, e credo che a Spalletti sia stato affidato il compito di farli rendere al meglio; anche per capire il lavoro che deve essere svolto a giugno. Vlahovic ha fatto due allenamenti a parte, ma credo che possa partire titolare a Firenze anche in vista della sua gestione.
Ciò che è successo a Firenze mi è abbastanza misterioso, ero convinto che la Fiorentina potesse lottare per un posto in Champions o comunque di trovarla nella parte alta della classifica. Non so dire se Vanoli sarà in grado di risollevarla, è un allenatore molto pragmatico che ha lavorato con Conte e riesce a dare subito un'impronta entrando in sintonia con la squadra. Fagioli? Un pochino mi aspettavo questa involuzione. Ha qualità tecniche incredibili, ma è fragile dal punto di vista caratteriale; riuscisse a superare questi limiti sarebbe un giocatore strepitoso. Allegri lo aveva già notato quando aveva 16 anni. Sono convinto che Kean possa ancora sbloccarsi, nella sua carriera gli è già capitato ma essendo un centroavanti basta davvero poco per ritrovare la fiducia giusta.
